شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كل البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم، وسجل سعر الدولار 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع، وسعر اليورو الأوروبى 52.02 جنيه للشراء، 52.38 جنيه للبيع.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري كالتالي:سعر الدولار اليوم

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.02 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.11 جنيه للشراء.

62.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.17 جنيه للشراء.

163.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.