شكرا لقرائتكم خبر عن على تراجع.. اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

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سعر صرف الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو، اليوم السبت، على انخفاض بواقع 3.59 نقاط، ما نسبته 0.12%.وجاء هذا مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2966.53 نقطة.وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 4.79 نقاط، أي بنسبة 0.50%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 960.69 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير.ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 37 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.2762 روبلًا.كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 55 كوبيكًا، لتبلغ 101.2243 روبل.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 19 كوبيكًا، ليصل إلى 13.2365 روبلًا.