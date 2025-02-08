البورصة المصرية تخسر 8.2 مليار جنيه في أسبوع

الدمام - شريف احمد - سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية تراجعًا بنسبة 0.4% خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بخسائر بلغت نحو 8.2 مليارات جنيه ليصل إلى 2.221 تريليون جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.01% محققًا 30011.84 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.68% ليصل إلى 8609.99 نقاط، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا انخفاضًا بنسبة 0.29%، لينهي التعاملات عند مستوى 11731.98 نقطة.وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 245.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.097 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 495 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.