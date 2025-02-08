شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد.. سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2025 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.25 جنيه للشراء و 50.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.28 جنيه 50.35 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.



