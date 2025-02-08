شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.66 دولار لخام برنت و71 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 79.66 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.00 دولار للبرميل وذلك عند التسوية، حيث ارتفعت الأسعار عند التسوية ولكنها سجلت خسائر على أساس أسبوعى للأسبوع الثالث على التوالى.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد أعلنت أنها ستزيد بشكل كبير الأسعار للمشترين في آسيا تسليم مارس المقبل وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند في وقت تتسبب فيه العقوبات الأمريكية في اضطراب الإمدادات الروسية.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة دولية قالت إنها تقوم بتمويل القوات المسلحة الإيرانية من خلال تسهيل بيع ملايين البراميل من النفط الإيراني بطريقة غير مشروعة إلى الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، أن هذه الشبكة تستخدم شركة واجهة تُدعى “سِبهْر للطاقة” لتوجيه عائدات هذه المبيعات لصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت إن عائدات النفط تُستخدم لدعم "جماعات إرهابية ووكلاء" إيرانيين في المنطقة ،وأفادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأن الولايات المتحدة استهدفت عدداً من السفن والشركات التي تدير "أسطول الظل" الذي ينقل النفط الإيراني، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة تُسهّل لإيران تنفيذ سياسات تزعزع استقرار المنطقة.