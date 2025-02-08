شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2025 أمام الجنيه المصري ، خلال التعاملات وفقا لأخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.25 جنيه للشراء و 50.38 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار اليوم السبت فى منتصف التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و 50.35 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.28 جنيه 50.35 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار خلال تعاملات البنوك المصرية اليوم السبت كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.



