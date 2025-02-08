شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يخفض سعر الفائدة على الشهادات بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر

قرر البنك التجارى الدولى خفض سعر الفائدة على الشهادات بنسبة 3%، ليصبح 17% بدلاً 20%.وينشر ”الخليج 365” الجدول الخاص بأسعار الفائدة الجديدة فى البنك التجارى الدولى CIB.

وتبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن الدخل الشهرى الثابت لفترات طويلة تمتد إلى 5 سنوات.

وتعد شهادات الادخار بالبنوك من أفضل الأوعية الخالية من المخاطر الخاصة بالتقلبات السعرية للأصول وتطرحها البنوك لتنمية المدخرات الخاصة بالمواطنين.

ويطرح البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية عددا متنوعاً من شهادات الادخار بمدد استثمارية مختلفة تتنوع بين 3 و5 سنوات.

وتمنح الشهادة ذات فترة استثمار 5 سنوات فائدة بمعدل 14.25% ويضاف المبلغ المتحصل من الفائدة شهريا فى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه فى الشهادة تحصل على فائدة شهرية تقدر بنحو 1187 جنيه شهريا لمدة 60 شهرا أى لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء الفترة تحصل على أصل المبلغ المستثمر وهو 100 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالى الفائدة خلال 5 سنوات نحو 71250 جنيه.