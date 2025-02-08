شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. ارتفاع 9% وعيار 21 يسجل قمة فى فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025، بعد تغيرات ملحوظة في تعاملات أمس صعودًا وهبوطًا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب لجميع الأعيرة، بعد أداء إيجابي للذهب في السوق المصري على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا للأسبوع السادس على التوالي بالإضافة إلى تسجيله مستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات في الأسواق المالية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع في قطاع غزة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 2.3% وهو ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي ليسجل أعلى سعر تاريخي عند 2886 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2801 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 4571.5 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3428.5 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2666.75 جنيهًا.

الذهب في يناير

خلال شهر يناير ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.6% ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 9% وذلك بعد ارتفاع تخطى 27% خلال عام 2024 بأكمله، وفق جولد بيليون.

شهد الذهب دفعة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 10٪ على الصين، ردًا على الأدوار المفترضة لهذه البلدان في تدفق المخدرات غير المشروعة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.