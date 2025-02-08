شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الصينية تهز عرش الأوروبية في مصر بشريحة تحت الميون والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل سوق السيارات المصري العديد من علامات السيارات الصينية المجمعة محليا خاصة الشريحة التي تم تسعيرها تحت المليون جنيه مصري، ومن هنا تأتي المنافسة الشرسة بين كل من الطرازات الصينية والأوروبية ، واليكم ابرز الطرازات الصينية التي تجمع في مصر وهي كالاتي :

- أولا تجميع " جيلي " الصينية في مصر:

كشف المهندس فهد علي الغانم، رئيس شركة " أوتو موبيليتي " أن صناعة سيارات العلامة التجارية "جيلي" في مصر، ستتم من خلال ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، مؤكدا أن مصر هي واحدة من أهم الأسواق الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وما زالت وجهة رائدة للاستثمار والصناعة بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونعلن اليوم عن إطلاق أول سيارتين من طراز "جيلي" وهما السيارة السيدان إمجراند بفئتين والسيارة الـSUV كولراي بثلاث فئات موديل 2025 ، وتبلغ نسبة التصنيع المحلي 45% ، ويضم المصنع خطين إنتاج لسيارات جيلي بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً

وقد تم الكشف عن أول سيارتين جيلي إميجراند بفئتين هما “Comfort” ب ,000850 جنيه مصري و” Luxury “ب ,000970 جنيه مصري وجيلي كولراي 2025 بثلاث فئات Comfort” "بـ 1,070,000 جنيه مصري وLuxury ب 1,170,000 جنيه مصري وPremium ب 1,270,000 جنيه مصري.

ثانيا تجميع إم جي الصينية في مصر

أقيمت مؤخرا مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، وقال السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مؤكرا تخصيص استثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية- صينية ؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على % 45

ومن المتوقع أن يتم طراز تحت المليون ليناسب شريحة كبري من المستهلكين في السوق المصرية .

وعن المقارنة مع بعض الطرازات الاروبية نجد ان اقوي علامتين منافسين وبقوة هما السيارة" فيات تيبو " الإيطالية المانيوال والتي أأنا بسعر 785 ألف جنيه مصر .

اما الطراز الاخر هو السيارة رينو " تالينيت " الفرنسية والتي أأنا بفئتين لعام 2025 ، حيث استقرت أسعار السيارة رينو "تالينت" بفئتيها لتسجل الفئة الأولى سعر 799,000 جنيه أما الفئة الثانية فقد سجلت 889,000 جنيه .