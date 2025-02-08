شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025 ، بعد تغيرات ملحوظة في تعاملات أمس صعوداً وهبوطا ، وفي ما يلي بيان بأسعار الذهب لجميع الأعيرة، بعد أداء إيجابي للذهب في السوق المصري على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم



سجل الذهب عيار 24 نحو 4571.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3428.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2666.75 جنيه.

يتحرك سعر الذهب في مصر اليوم السبت، صعوداً وهبوطا على مدار الساعة في نطاق سعري لا يتجاوز 20 جنيها ولا يقل عن 10 جنيهات نتيجة عوامل العرض والطلب وحركة البورصة العالمية.

ويبقى الطلب على الذهب ضعيف خلال الفترة الأخيرة متراجعا بسبب ارتفاع سعر الذهب ليبقى تسعير الذهب يعتمد بشكل أساسي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي خاصة في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية.