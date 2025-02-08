“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 37 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.2762 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 55 كوبيكًا، لتبلغ 101.2243 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 19 كوبيكًا، ليصل إلى 13.2365 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط