شكرا لقرائتكم خبر عن يقدم أحدث الابتكارات.. معرض "بيلدكس مكة 2025" يشهد إقبالًا واسعًا والان نبدء بالتفاصيل

بيلدكس مكة 2025

الدمام - شريف احمد - يشهد المعرض التخصصي الثاني للعقار والبناء والديكور "بيلدكس"، والذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2025، إقبالًا واسعًا من المهتمين بالعقار والبناء والديكور، بمشاركة عدد من الجهات والشركات المتخصصة العاملة في مجالات الإسكان والعقار، وتصاميم البناء والتشييد.ويعدّ معرض "بيلدكس" واحدًا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، بتوفيره منصة متكاملة تجمع بين مختلف الشركات والمختصين في هذا المجال.ويتميز المعرض بقدرته على استثمار البيئة الداعمة والغنية بالفرص من خلال تعزيز التواصل الفعال بين الموردين والمصنعين والمهندسين والاستشاريين والمطورين العقاريين، ومقدمي الخدمات والحلول التكنولوجية، ومشاهدة أهم التجارب في قطاع البناء والانشاء للمقاولين ومطوري العقارات وأصحاب المشاريع.ويعطي خيارات واسعة من حلول الإنشاءات، كما يتيح لزواره فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد.