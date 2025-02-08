شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 يسجل 34.6 دينار والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم في البحرين

عيار 24 سجل 34.600 دينار

عيار 22 سجل 31.725 دينار

عيار 21 سجل 30.275 دينار

عيار 18 سجل 25.950 دينار

عيار 14 سجل 20.175 دينار

عيار 12 سجل 17.300 دينار

الاونصة تسجل 1076.150 دينار

الجنيه الذهب 242.200 دينار

الأونصة بالدولار 2862.13 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.