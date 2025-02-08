شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 يسجل 34.6 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 08 فبراير 2025 10:00 ص
يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
سعر الذهب اليوم في البحرين
عيار 24 سجل 34.600 دينار
عيار 22 سجل 31.725 دينار
عيار 21 سجل 30.275 دينار
عيار 18 سجل 25.950 دينار
عيار 14 سجل 20.175 دينار
عيار 12 سجل 17.300 دينار
الاونصة تسجل 1076.150 دينار
الجنيه الذهب 242.200 دينار
الأونصة بالدولار 2862.13 دولار
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز