شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى 62.11 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الجمعة 7-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين السبت، 08 فبراير 2025 09:30 ص

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى62.16 جنيه للشراء. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى62.16 جنيه للشراء. 62.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى62.11 جنيه للشراء. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى62.11 جنيه للشراء. 62.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر62.14 جنيه للشراء. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر62.14 جنيه للشراء. 62.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية62.13 جنيه للشراء. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية62.13 جنيه للشراء. 63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"62.65 جنيه للشراء. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"62.65 جنيه للشراء. 63.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري 61.45 جنيه للشراء. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري 61.45 جنيه للشراء. 62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 62.66 جنيه للشراء. سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 62.66 جنيه للشراء. 63.21 جنيه للبيع.

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