شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8-2-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ251 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في قطر، وسجل عيار 18 مبلغ 251 ريالا، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

سعر الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 334.75 ريال

عيار 22 سجل 307.00 ريال

عيار 21 سجل 293.00 ريال

عيار 18 سجل 251.00 ريال

عيار 14 سجل 195.25 ريال

عيار 12 سجل 167.50 ريال

الاونصة 10413.25 ريال

الجنيه الذهب 2343.50 ريال

الأونصة بالدولار 2861.86 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.