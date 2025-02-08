شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 24.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 2.23 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر عام 2024 مقابل 2.32 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 4%، فيما زاد حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى نوفمر عام 2024 إلى 24.5 مليار جنيه مقارنة مع 22.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 8.9%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 قد ارتفعت إلى 85 مليار جنيه، مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 26%، كما نمت إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 39.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 مقابل 30.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 28.8%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 36.2%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 21 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، مقابل 17.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22.8%.



وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.