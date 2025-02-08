شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلب على الذهب في مصر بعد ارتفاع سعر عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

يبقى الطلب على الذهب خلال الفترة الأخيرة متراجعا بسبب ارتفاع سعر الذهب ليبقى التسعير يعتمد بشكل أساسي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية.

وننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025 ، بعد تغيرات ملحوظة في تعاملات أمس صعودًا وهبوطًا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب لجميع الأعيرة، بعد أداء إيجابي للذهب في السوق المصري على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب.



سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 4571.5 جنيهاً.

سجل الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3428.5جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2666.75 جنيهاً



تذبذب أسعار الذهب تذبذب أسعار الذهب وقد يرتفع السعر صعودا وهبوطا على مدار الساعة في نطاق سعري لا يتجاوز 20 جنيها ولا يقل عن 10 جنيهات نتيجة عوامل العرض والطلب وحركة البورصة العالمية.

الأسعار المذكورة هي أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية وتختلف أسعار الذهب من محل لآخر كما تتغير أسعار الذهب بشكل لحظي.

ارتفع سعر الذهب في مصر أمس بدعم من عودة ارتفاع سعر الذهب العالمي وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله في بعض الجلسات أمس، ولكن بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب المحلي في ظل التغيرات الحالية في السعر العالمي.

شهد سعر الذهب العالمي دعم عند منطقة المستوى 2850 دولار للأونصة ساعدت السعر على الارتفاع من جديد ليتداول أمس تحت منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولار للأونصة، حيث تترقب الأسعار تأثير نتائج بيانات الوظائف الأمريكية.