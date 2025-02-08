شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة أحداث البورصة في ثاني أسبوع من فبراير أبرزها دعوى يونيراب والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، أحداث جوهرية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، أبرزها نظر المحاكم قضايا لشركتي الأهرام للطباعة والتغليف، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة.

تبدأ أحداث البورصة، يوم الأحد، بنظر محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدعوى الرقمية 78 لسنة 16 ق، المقامة من شركة الأهرام للطباعة والتغليف، ضد مجلس الإدارة السابق بالكامل للشركة والمتمثل في ورثة أحمد كمال محمد العليمي، وشاهيناز محمد سالم، وياسر حسن درويش، ونجوان مجمد سامي، وفي اليوم نفسه تنظر المحكمة، الدعوى القضائية المقامة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في يوليو الماضي.

وكان المساهم حسام الدين عبدالغني والمجموعة المرتبطة به، رفع دعوى قضائية ضد الشركة رقم 41 لسنة 18 ق، لوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، إذ يساهم فيها المال العام بنسبة 20% تقريبًا.

كما يعقد يوم الأحد، الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية في 1 يوليو عام 2023 وإلى 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 30 يونوي عام 2025 وتحديد أتعابه، وإخلاء طرف مجلس الإدارة واعتماد محاضر مجلس الإدارة اعتبارًا من السنة المالية في 1 يوليو عام 2023 وإلى 30 يونيو عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانونًا.

ويوم الأربعاء 12 فبراير، يصرف القسط الثاني من كوبون شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك رقم (20) بقيمة 0.3 جنيه.