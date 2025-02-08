شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8-2-2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ258.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في السعودية، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وسجل عيار 21 مبلغ 302.00 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 345.00 ريال

عيار 22 سجل 316.25 ريال

عيار 21 سجل 302.00 ريال

عيار 18 سجل 258.75 ريال

عيار 14 سجل 201.25 ريال

عيار 12 سجل 172.50 ريال

الأونصة 10733.00 ريال

الجنيه الذهب 2415.50 ريال



الأونصة بالدولار2862.13 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.