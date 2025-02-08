“الإيسيسكو” وهيئة المواصفات السعودية تبحثان التعاون في مجال الجودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بمقر المنظمة بالرباط اليوم، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وبحثا خلال اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين في مجال الجودة وتعزيز الوعي بها، وآليات تبنيها كمرتكز تنموي لتجويد الأداء في مختلف المجالات.

كما اتفقا على العمل المشترك والتعاون من أجل اعتماد المواصفات المستحدثة في الجودة من قبل جهات الاختصاص الإسلامية والدولية.

وفي اللقاء ثمّن معالي الدكتور القصبي، ما تقوم به “الإيسيسكو” من أدوار في تطوير مجالات اختصاصها بالعالم الإسلامي، مبديًا اهتمامه بتجربة المنظمة في تعزيز عملها وفق معايير الجودة العالمية، إلى جانب إيجاد مواصفات خاصة تلائم احتياجات واختصاصات المنظمة.

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