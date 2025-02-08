شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025، خلال التعاملات الصباحية 32 ألف جنيه بدون احتساب المصنعية.



تحركات سعر الذهب في مصر عند 4 آلاف جنيه لعيار 21 مما ساهم في تغير أسعار الجنيه الذهب، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الجنيه الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا الأيام الماضية، حيث وصل سعر الأوقية إلى مستويات قياسية، قبل أن تتراجع الأسعار قليلا في تعاملات اليوم.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.