شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 8 فبراير 2025..عيار 14 بدون مصنعية بـ2666.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025، بعد تغيرات ملحوظة في تعاملات أمس صعودًا وهبوطًا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب لجميع الأعيرة، بعد أداء إيجابي للذهب في السوق المصري على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 4571.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3428.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2666.75 جنيه.

تذبذب أسعار الذهب

ويرتفع السعر صعودا وهبوطا على مدار الساعة في نطاق سعري لا يتجاوز 20 جنيها ولا يقل عن 10 جنيهات نتيجة عوامل العرض والطلب وحركة البورصة العالمية.

الأسعار المذكورة هي أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية وتختلف أسعار الذهب من محل لآخر كما تتغير أسعار الذهب بشكل لحظي.

ارتفع سعر الذهب في مصر أمس بدعم من عودة ارتفاع سعر الذهب العالمي وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله في بعض الجلسات أمس، ولكن بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب المحلي في ظل التغيرات الحالية في السعر العالمي.

شهد سعر الذهب العالمي دعم عند منطقة المستوى 2850 دولار للأونصة ساعدت السعر على الارتفاع من جديد ليتداول أمس تحت منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولار للأونصة، وتترقب الأسعار تأثير نتائج بيانات الوظائف الأمريكية.

توقعات سعر الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم في محاولة للاستقرار فوق المستوى 4000 جنيه للجرام ليعمل على تجميع الزخم الصاعد الكافي للوصول إلى القمة السعرية التي سجلها عند 4030 دولار للأونصة.