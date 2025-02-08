شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 77.2% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 08 فبراير 2025 02:00 ص
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.665 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.8%، وفي المركز الخامس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.995 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.3%.
وجاء في المركز السادس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.86 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.5 مليار جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 5.1%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، و933.7 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 3.4%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
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