شكرا لقرائتكم خبر عن %83 متوسط نسب الإشغال بفندق حكومى بميدان التحرير خلال الربع الأخير من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

بلغ متوسط نسب الإشغال بفندق (النيل-ريتز كارلتون) بميدان التحرير -أحد الفنادق الحكومية- 83% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر عام 2024)، محققًا إيرادات بلغت 459.7 مليون جنيه مقابل 275.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 66.6%، ومقابل 486.7 مليون جنيه مستهدفة خلال هذ الربع بنسبة انخفاض 5.56%، وفق بيانات شركة مصر للفنادق، للبورصة المصرية.

وحقق فندق سفير دهب، إيرادات بلغت 16.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر عام 2024)، مقابل 1.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 933%، ومقابل 9.8 مليون جنيه مستهدفة هذا الربع بنسبة نمو 69.64%.

وتعتزم شركة مصر للفنادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال- تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، واختارت شركة هيل انترناشيونال، لتنفيذ خطة تطوير المرحلتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية 563.1 ألف دولار بخلاف أتعاب مهندس التصميم الداخلي والمحتسبة بالساعة مع تثبيت سعر المكتب للمرحلين الثالثة والرابعة بقيمة إجمالية 986.9 ألف دولار بخلاف أتعاب مهندس التصميم الداخلي وأتعاب الإشراف، وسيكون سداد قيمة التعاقد بالجنيه المصري طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي عند ميعاد استحقاق كل دفعة.