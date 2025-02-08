“تطوير المربع الجديد” تستعرض رؤيتها في منتدى قادة التجزئة العالمي 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاركت شركة تطوير المربع الجديد، في منتدى قادة التجزئة العالمي 2025 بالرياض، تحت شعار “إعادة بناء مستقبل مشترك”، الذي ينسجم مع رؤية المربع الجديد بشأن مستقبل قطاع التجزئة والمباني متعددة الاستخدامات.

وتمثلت مشاركة فريق المربع الجديد في المنتدى بإدارة الرئيس التنفيذي للتطوير في المربع الجديد كارل شيبروسكي، بجلسة نقاشية حول بناء وجهات متكاملة للزوار، سلط فيها الضوء على نهج الشركة في ابتكار تجارب غامرة، فيما قدم المدير التنفيذي للمربع جوزف سيدلر، جلسة حول أهمية تجربة العميل وزيادة التفاعل إلى الحد الأقصى لتحقيق نجاح الأعمال.

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري أندرو كوبيت، عن أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة النمو وفتح فرص جديدة، مشيرًا إلى التزام المربع الجديد بالتطوير التشاركي والعمل على استدامة النمو.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة كارل شيبروسكي، :” مثّل منتدى قادة التجزئة العالمي وجهة مهمة بالنسبة لنا لمشاركة رؤية المربع الجديد لمستقبل الحياة الحضرية، ونؤكد أن إنشاء وجهة متكاملة تضع الأولوية لاحتياجات الزوار يساعد على بناء مستقبل مزدهر يتشاركه الجميع، ويشكل المربع الجديد تجسيدًا لذلك، حيث استعرضنا التزامنا ببناء تجارب على مستوى عالمي “.

ومن المقرر أن تضم وجهة المربع الجديد 27 مليون متر مربع من العقارات المطورة تستوعب أكثر من 400 ألف شخص، وستكون الوجهة نموذجًا للتطوير الحضري باحتضانها نظام نقل سلس وبنية تحتية مستدامة.

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