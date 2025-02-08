الاقتصاد

انخفاض داو جونز.. تراجع مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض داو جونز.. تراجع مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 23ر444 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 40ر44303 نقطة.

بورصة وول ستريت

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر57 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 99ر6025 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 59ر268 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 40ر19523 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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