شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض داو جونز.. تراجع مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 23ر444 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 40ر44303 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر57 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 99ر6025 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 59ر268 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 40ر19523 نقطة.