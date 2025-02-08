شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "القاهرة للزيوت والصابون" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 2.3 مليار ورقة، وبقيمة تداول 754.6 مليون جنيه، يليه سهم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول بلغ 853.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 694.9 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 640.2 مليون جنيه، ثم "جنوب الوادي للأسمنت" بحجم تداول 119.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 607.6 مليون جنيه، ثم " مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول 27.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 592.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 48.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 524.8 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 6.4 ورقة منفذة، وقيمة تداول 496.3 مليون جنيه، ثم حديد عز"، بحجم تداول 3.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 488.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بلتون القابضة"، بحجم تداول 187.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 475.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 168 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 448.5 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30011.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8609.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11731.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 37223.75 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 9810.85 نقطة.

