شكرا لقرائتكم خبر عن لجذب الاستثمارات النوعية.. تفاصيل لقاءات وزير الصناعة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الاستراتيجة الوطنية للصناعة

الصناعات العسكرية

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند، شملت العاصمة نيودلهي، ومدينة مومباي، التقى خلالها مسؤولين حكوميين، وقادة لكبرى الشركات الهندية، وبحثت تلك الاجتماعات الثنائية، توسيع الشراكة الاستراتيجية مع الهند في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.وأكدت لقاءات الخريّف مع عدة وزراء في الحكومة الهندية، على متانة العلاقات الاقتصادية والروابط الثنائية بين المملكة والهند، وأهمية تعميق التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، مستعرضة الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعات البتروكيماويات، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وتقنيات التصنيع المتقدم، والأبحاث والابتكار، وسبل تعزيز التعاون في مجال الاستكشاف التعديني، والمسح الجيولوجي، وإنتاج المعادن الحرجة، والحلول المبتكرة في عمليات التعدين وإدارة المناجم.وتضمنت اللقاءات الثنائية الحكومية، الاجتماع بوزير التجارة والصناعة، ووزير الفحم والمناجم، ووزير الكيماويات والأسمدة، ووزير الفولاذ والصناعات الثقيلة.وترأس الوزير الخريّف اجتماعين للطاولة المستديرة في العاصمة نيودلهي، ومدينة مومباي، جمعته بقادة القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات ثنائية أخرى مع رؤساء أبرز شركات الصناعة والتعدين الهندية، استعرض خلالها الفرص النوعية التي تتيحها الاستراتيجة الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، وممكنات المملكة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.وشملت الشركات التي التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية مسؤوليها، شركة BAHARAT Forge، ومجموعة Vedanta، وشركة Ashok Leyland، وشركة Cipla Pharma، وشركة Aditya Birla، وشركة Uno Minda، وشركة Essar، إضافة إلى عدة شركات صناعية وتعدينية بارزة.وزار الوزير مقر مجموعة "TATA" في مدينة مومباي، والتقى قادة شركاتها "TATA Defense"، و"‏TATA electronics limited"، و"‏TATA steel Limited"، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات العسكرية، والطيران والإلكترونيات، والحديد، كما زار مركز الأبحاث والتكنولوجيا في شركة "UPL" الهندية.وشهد وزير الصناعة والثروة المعدنية ، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة Ashok Leyland الهندية؛ بهدف توطين صناعة الحافلات والشاحنات والمركبات الكهربائية في المملكة.ورافق الوزير خلال زيارته إلى جمهورية الهند التي استمرت لأربعة أيام، وفدٌ من منظومة الصناعة والتعدين، يتقدّمهم الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية صالح السلمي، وتتماشى الزيارة مع مستهدفات "رؤية 2030" بتنويع الاقتصاد، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.