شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيرات سعر الذهب اليوم.. الجنيه الذهب يسجل 32 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، خلال التعاملات المسائية 32 ألف جنيه بدون احتساب المصنعية، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الجنيه الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا الأيام الماضية، حيث وصل سعر الأوقية إلى مستويات قياسية، قبل أن تتراجع الأسعار قليلا في تعاملات اليوم.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4571.5 جنيهاً.

سجل الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3428.5جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2666.75 جنيهاً

الأسعار المذكورة هي أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية وتختلف أسعار الذهب من محل لآخر كما تتغير أسعار الذهب بشكل لحظي.