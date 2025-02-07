شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2025.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعرالذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 4015 جنيها للجرام.

وتضمنت أسعار الذهب كالتالي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4588.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 4015 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3441.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2676.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 32120 جنيها.

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

وشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.