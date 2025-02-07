شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. قفزة في أسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 7-2-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، بأكثر من 20 جنيهاً منذ فتح التداول على الذهب، وإعلان صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش، خلال الأسابيع المقبلة، نتائج المراجعة الرابعة التي تمت في ديسمبر الماضي، وفي حال الموافقة، ستحصل مصر على حوالي 1.2 مليار دولار.

ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يقفز لهذا المستوى

قفز سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، بأكثر من 20 جنيهاً منذ فتح التداول على الذهب، مع اتجاه للصعود في سعر الذهب العالمي قرب أعلى مستويات تاريخية سجلها الذهب عند 2870 دولاراً.



وسجل عيار 24 مبلغ 4588 جنيهًا، وعيار 21 سجل 4015 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3442 جنيها، وعيار 14 سجل 2675 جنيها، والجنيه الذهب 32120 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وزير الإسكان يوجه بالإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المياه والصرف بحياة كريمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس الخميس، لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

استهل شريف الشربينى، الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن "حياة كريمة"، حيث إنها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمة كبيرة جدا بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

واختتم المهندس شريف الشربيني، الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة لها للانتهاء منها وبأعلى جودة، وإعداد تقرير خاص بالموقف التنفيذي لكافة تلك المشروعات موضح به المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بكل محافظة ومختلف الاحتياجات ونسب ومعدلات الإنجاز، كل أسبوعين وعرضها عليه شخصيا.

صندوق النقد الدولي: مناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع المقبلة

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش، خلال الأسابيع المقبلة، نتائج المراجعة الرابعة التي تمت في ديسمبر الماضي، وفي حال الموافقة، ستحصل مصر على حوالي 1.2 مليار دولار.



وأوضحت كوزاك، في تصريح اليوم، أنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة والتحديات المحلية، اتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على إعادة معايرة مسار الضبط المالي، وذلك بهدف إيجاد حيز مالي للبرامج الاجتماعية الحيوية التي تفيد الفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.



وأضافت أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج مصر.