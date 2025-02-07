شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع عيار 24.. هبوط بورصة السبائك فى مصر لتبدأ من 11450 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، عقب تغيرات سعر الذهب اليوم في مصر وفي ما يلي أسعار سبائك الذهب للأوزان الأكثر شيوعاً في مصر، وتراجع سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب فى مصر عند 4580 جنيها.

أسعار سبائك الذهب فى مصر

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11450 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22900 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 45800 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 91600 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 142439 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 229000 جنيها.

مصنعيات السبائك الذهب في مصر



مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100 جنيهًا للجرام.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 67 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 65 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التى تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.