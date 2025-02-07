شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. سعر الذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 وفقًا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، انخفاضا طفيفا، وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 4000 جنيها للجرام.

وتضمنت أسعار الذهب الآتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4571.5

سجل الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيهات.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3428.5جنيه.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2666.75

سعر الجنيه الذهب 32000 جنيها.

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

وشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.