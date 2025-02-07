شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 7-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.78جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.87جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.