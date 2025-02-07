الاقتصاد

تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 7-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الجمعة، 07 فبراير 2025 12:30 م

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالي:
 

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.78جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.87جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

403b7bfe0e.jpg

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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