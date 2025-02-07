شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص سيارة شيري 2025 فى مصر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف وكيل العلامة الصينية " شيري " الصينية في مصر عن سعر السيارة شيري " أريزو5 " 2025 سيدان لتسجل حوالي 660 ألف جنيه أول فئة ، و710 للفئة الثانية و 735 للفئة الثالثة .

تعتمد شيري" أريزو 5 " على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان ، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT ، كما انها مزودة بمصابيح أمامية ذات تصميم رياضي ومسحوب، وشريط توجيه ضوئي لوضوح أكبر للسيارة على الطريق، بالإضافة لمصابيح ليد نهارية.

تقدم أريزو 5 مستويات من التكنولوجيا والخصائص الحديثة، تمنح كل رحلة سلاسة ومُتعة ، شاشة 7 بوصة، عالية الدقة تعمل باللمس.

ميزة الاتصال الذكي التي تدعم (تطبيق Apple CarPlay/ Android Auto Support) ، فتحة سقف كهربائية ، وأيضا تأتي " أريزو 5 " مُزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، لسهولة التحكم في مستوى الصوت، واستخدام البلوتوث وخاصية تثبيت السرعة أثناء القيادة ، ومُزودة بشبكة كروم ذات تصميم فريد من نوعه، مع تقنية معدنية خاصة في التصميم، تجعل السيارة أكثر أمانًا، وتمنحها مظهرًا جماليًا جذابًا.