شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تشمل تغطية ”الخليج 365” لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع.



وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالتالى: وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالتالى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى50.25 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.