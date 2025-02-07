الاقتصاد

بي واى دي f3 أرخص سيارة 2025 سيدان فى مصر

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بي واى دي f3 أرخص سيارة 2025 سيدان فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 07 فبراير 2025 01:26 م

تقدم شركة"  الأمل " وكيل العلامة  الصينية "  بي واي دي "  في مصر طراز " f3  " موديل 2025 المجمع محليا بالسوق المصرية بسعر 610 ألف جنيه لفئة المانيوال ، كما تقدة الشركة  طراز  " بي واي دي " إف 3  لفئة السيدان العائلية المزودة بناقل " أتوماتيك " بسعر رسمي 700 ألف جنيه .

وعن مواصفات  السيارة الصينية   " بي واي دي  "  المجمعة محليًا فهي تأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة ، وعزم 145 نيوتن ، متر عند 4.800 دورة في الدقيقة .

تتمتع السيارة بإحساس لا يمكن إنكاره بالقوة ، وتتميز بخطوط متدفقة راقية وهيكل عريض وانسيابي. شكلها الخارجي المميز مصحوب بتفاصيل رياضية ، سيارة عملية وأنيقة يمكنها تلبية جميع احتياجاتك اليومية استمتع بتجربة قيادة فريدة تجعل حياتك أسهل بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ، بالاضافة إلي راديو / مزود بمدخل صوت خارجي AUX ، تكييف هواء ، باور ستيرنيج – هيدروليكي ، عجلة قيادة قابلة للتعديل ، نظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة ، مرايات جانبية كهربائية فوانيس خلفية LED ، ولوحة عدادات مضيئة .

يذكر أن ماركة " بي واي دي " الصينية  قد لاقت إستحسانا كبيرا من قبل المستهلك المصري بمختلف طرازاته نظرا لسعرها المستقر خلال الفترة الماضية .


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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