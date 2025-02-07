شكرا لقرائتكم خبر عن بي واى دي f3 أرخص سيارة 2025 سيدان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة" الأمل " وكيل العلامة الصينية " بي واي دي " في مصر طراز " f3 " موديل 2025 المجمع محليا بالسوق المصرية بسعر 610 ألف جنيه لفئة المانيوال ، كما تقدة الشركة طراز " بي واي دي " إف 3 لفئة السيدان العائلية المزودة بناقل " أتوماتيك " بسعر رسمي 700 ألف جنيه .

وعن مواصفات السيارة الصينية " بي واي دي " المجمعة محليًا فهي تأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة ، وعزم 145 نيوتن ، متر عند 4.800 دورة في الدقيقة .

تتمتع السيارة بإحساس لا يمكن إنكاره بالقوة ، وتتميز بخطوط متدفقة راقية وهيكل عريض وانسيابي. شكلها الخارجي المميز مصحوب بتفاصيل رياضية ، سيارة عملية وأنيقة يمكنها تلبية جميع احتياجاتك اليومية استمتع بتجربة قيادة فريدة تجعل حياتك أسهل بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ، بالاضافة إلي راديو / مزود بمدخل صوت خارجي AUX ، تكييف هواء ، باور ستيرنيج – هيدروليكي ، عجلة قيادة قابلة للتعديل ، نظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة ، مرايات جانبية كهربائية فوانيس خلفية LED ، ولوحة عدادات مضيئة .

يذكر أن ماركة " بي واي دي " الصينية قد لاقت إستحسانا كبيرا من قبل المستهلك المصري بمختلف طرازاته نظرا لسعرها المستقر خلال الفترة الماضية .



