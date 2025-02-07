الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-2-2025..بالبنك الأهلى 13.35 جنيه للشراء

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  • سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-2-2025..بالبنك الأهلى 13.35 جنيه للشراء 1/3
  • سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-2-2025..بالبنك الأهلى 13.35 جنيه للشراء 2/3
  • سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-2-2025..بالبنك الأهلى 13.35 جنيه للشراء 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 07 فبراير 2025 03:30 م

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى13.39 جنيه للشراء.

 

13.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى13.35  جنيه للشراء.

 

13.42  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر13.35 جنيه للشراء.

 

13.42 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية13.37  جنيه للشراء.

 

13.42  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib13.37 جنيه للشراء.

 

13.42 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي13.40 جنيه للشراء.

 

13.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة13.39  جنيه للشراء.

 

13.41  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس13.34 جنيه للشراء.

 

13.43 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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