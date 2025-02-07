شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-2-2025..بالبنك الأهلى 13.35 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى الجمعة، 07 فبراير 2025 03:30 م

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى13.39 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى13.39 جنيه للشراء. 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى13.35 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى13.35 جنيه للشراء. 13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر13.35 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر13.35 جنيه للشراء. 13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية13.37 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية13.37 جنيه للشراء. 13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib13.37 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib13.37 جنيه للشراء. 13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي13.40 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي13.40 جنيه للشراء. 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة13.39 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة13.39 جنيه للشراء. 13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس13.34 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس13.34 جنيه للشراء. 13.43 جنيه للبيع.

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