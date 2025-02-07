شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 7-2-2025..متوسط الشراء 13.67 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى الجمعة، 07 فبراير 2025 03:30 م

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 7-2-2025، مسجلاً فى البنك المركزى المصرى 13.67 جنيه للشراء، 13.71 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصرى سجل الدرهم الإماراتي سعر 13.66 جنيه للشراء، 13.70 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 13.67 جنيه للشراء. 13.71 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 13.66 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 13.66 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 13.66 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 13.68 جنيه للشراء. 13.71 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة 13.67 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 13.66 جنيه للشراء. 13.71 جنيه للبيع.

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