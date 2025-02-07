شكرا لقرائتكم خبر عن مع الارتفاع الأخير فى سعر الذهب اليوم.. تعرف على أسعار جميع السبائك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ إسلام سعيدالجمعة، 07 فبراير 2025 03:07 م
ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، عقب تغيرات سعر الذهب اليوم في مصر، وفيما يلي أسعار سبائك الذهب للأوزان الأكثر شيوعاً في مصر.
أسعار السبائك فى مصر
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4580 جنيها بدون مصنعية.
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11450 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22900 جنيه.
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 45800 جنيه.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 91600 جنيه.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 142439 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 229000 جنيه.
مصنعيات السبائك الذهب في مصر
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100 جنيه للجرام.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 65 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.
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