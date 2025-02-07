شكرا لقرائتكم خبر عن 74.44 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط، بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الأزمة التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وتهديداته برفع الرسوم الجمركية على دول أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا إلى 74.44 دولار للبرميل، وتتجه للتراجع بواقع 3.2 % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2024. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات مسجلًا 71.70 دولار للبرميل، ويتجه للانخفاض بمقدار 2.7 % على أساس أسبوعي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وستكون هذه هي المرة الأولى في خمسة أشهر التي تشهد فيها الأسعار انخفاضًا لثلاثة أسابيع متتالية.