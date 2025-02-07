الاقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 7-2-2025 في البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-2-2025، وذلك ضمن خدمة يقدمها ”الخليج 365”، تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.


وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه كالتالي:
 

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سعر الدولار اليوم
 

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

52.02 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

62.11 جنيه للشراء.

62.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

162.17 جنيه للشراء.

163.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم
 

13.35 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
 

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
 

12.75 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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