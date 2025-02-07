شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يقفز لهذا المستوى والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 خلال التعاملات الصباحية بأكثر من 20 جنيهاً منذ فتح التداول على الذهب، مع اتجاه للصعود في سعر الذهب العالمي قرب أعلى مستويات تاريخية سجلها الذهب عند 2870 دولاراً.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4588 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4015 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3442 جنيها.

عيار 14 يسجل 2675 جنيها.

الجنيه الذهب 32120 جنيها.

كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.