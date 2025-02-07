الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 7-2-2025 في البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 07 فبراير 2025 12:30 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 7-2-2025 بالبنوك المصرية، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى 162.1 جنيه للشراء، 163.1 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 7-2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:
 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزي المصرى
 

162.70 جنيه للشراء.

163.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.1 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.3  جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.06 جنيه للشراء.

162.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.8 جنيه للشراء.

163.2  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.6  جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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