شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.25 للشراء، 50.35 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.23 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.23 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.25 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.