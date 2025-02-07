شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 فى عمان.. عيار 18 بـ26.450 ريال والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، ويعد سعر الذهب في عمان من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في سلطنة عمان

عيار 24 سجل 35.275 ريال

عيار 22 سجل 32.325 ريال

عيار 21 سجل 30.850 ريال

عيار 18 سجل 26.450 ريال

عيار 14 سجل 20.575 ريال

عيار 12 سجل 17.625 ريال

الاونصة سجلت 1096.850 ريال

الجنيه الذهب سجل 246.850 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2866.00 دولارا



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولار للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

في الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.