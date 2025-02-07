الاقتصاد

المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

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واس- موسكو 0 تبليغ

المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.15 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.9104 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.25 روبل، ليبلغ 100.6751 روبل. بينما خفّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 20 كوبيكًا، ليصل إلى 13.0503 روبلًا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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