محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع منطقة الباحة وترفدها لأسواق مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح سالم الزهراني، أن منطقة الباحة غنيّة بخيراتها وثرواتها الزراعية بما تنتجه مزارعها من المحاصيل الوفيرة مثل: الرُمان، والبُن الشدوي، واللوز، والقمح، والشعير، والدخن، واللوز، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية الأخرى من الخضار مثل: الطماطم والخيار والباذنجان والكوسة والفاصوليا والبصل والنعناع والبقدونس والخس وغيرها من الخضار والفواكه التي تنتجها مزارع المنطقة، كما بدأ المزارعون مؤخرًا بتجارب ناجحة من خلال زراعة البُنّ في سراة الباحة.

وأشار إلى أن منطقة الباحة تقع فوق مستوى سطح البحر بـ 2500 متر، وتتضمن 57 سد للمياه، و 98 غابة، كما تنتج أكثر من 16 طنًا من البُن، و 30 طنًا من كمية اللوز، 1150 طنًا من العسل، و 6600 طن من الرمان، وتم مؤخرًا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع إنشاء مدينة زراعية لأشجار اللوز وأشجار الفاكهة المثمرة بما لا يقل عن (50) ألف شجرة من أشجار اللوز والفاكهة المثمرة في محافظة بلجرشي، بمساحة إجمالية تبلغ (597) ألف متر مربع، وإنشاء مدينة الرمان لزراعة ما لا يقل عن (120) ألف شتلة رمان في محافظة القرى، بمساحة إجمالية تبلغ (1.3) مليون متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء مشتل الحراجيات في محافظة قلوة، بمساحة تبلغ (43) ألف متر مربع، لزراعة أشجار الزينة والأشجار البرية بمعدل لا يقل عن (500) ألف شتلة في البيوت المحمية، إضافة إلى مشتل زهور بمساحة إجمالية تبلغ (34) ألف متر مربع في قلوة، لزراعة جميع أنواع الزهور بإنتاج ما لا يقل عن (500) ألف شتلة.

وأفاد المهندس الزهراني أن عدد من الفرص الاستثمارية المستهدفة (7) فرص استثمارية جديدة تشمل (4) مدن للبن في محافظة بلجرشي على مساحات إجمالية تبلغ (2.4) مليون متر مربع، ومدينة التين الشوكي في مدينة الباحة على مساحة تبلغ (2.2) مليون متر مربع، ومشتل للفاكهة بقلوة على مساحة (33) ألف متر مربع، إضافة إلى موقع لزراعة الأشجار المثمرة والحمضيات على مساحة (193) ألف متر مربع في محافظة المخواة، مشيرًا إلى أن المساحات الإجمالية لهذه الفرص الاستثمارية تتجاوز (4.8) ملايين متر مربع.

وتطورت الزراعة بمنطقة الباحة بشكل ملحوظ، وذلك مع استخدام التقنيات والأساليب الحديثة، من خلال البيوت المحمية والمزارع العضوية المنتشرة بالمنطقة التي تنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية، وأسهمت في تحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية بالمنطقة.

يذكر أن منطقة الباحة تُعتبر من الخليج 365 الزراعية الغنية في المملكة، حيث تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية بفضل مناخها المعتدل وتضاريسها الجبلية، وسهولها الممتدة، وخصوبة تربتها الأمر الذي جعلها مرتعًا خصبًا للكثير من المحاصيل الزراعية التي تنتجها مزارعها، وأصبحت مع مرور الوقت مصدرًا أساسيًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا يرفد لأسواق مناطق المملكة، وسلة غذائية قيّمة.

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