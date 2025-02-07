الدولار يستقرّ قبل بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقر الدولار وغيره من العملات الرئيسية قبل بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة؛ المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بينما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع مع إقبال المتعاملين على توقعات على مزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين والجنيه الإسترليني وعملات رئيسية أخرى عند 107.69 بعد ارتفاعه إلى 109.88 على خلفية فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفض الدولار 0.25% إلى 151.09 مقابل الين بعد وصول سعر الصرف لما دون 151 للمرة الأولى منذ 10 ديسمبر بالتعاملات الآسيوية المبكرة. ولم يشهد اليورو تغيرًا يذكر عند 1.0382 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2426 دولار بعدما توقع بنك إنجلترا تضخمًا أعلى ونموًا أقل في ختام اجتماع السياسة النقدية أمس

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