المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.15 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.9104 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.25 روبل، ليبلغ 100.6751 روبل. بينما خفّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 20 كوبيكًا، ليصل إلى 13.0503 روبلًا.

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